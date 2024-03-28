Франція запросить військових з союзницьких країн для заходів безпеки під час Олімпіади

Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У Міноборони Франції агентству прокоментували, що до заходів безпеки під час Олімпійських ігор у Парижі планують залучити військових із багатьох союзницьких країн, з огляду на високу терористичну загрозу. Серед них прямо загадали лише Польщу.

"Багато іноземних держав підсилять наші спроможності у багатьох важливих аспектах, як, наприклад, супровід із службовими собаками. Тут потреби величезні", – зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, після ісламістського теракту в концертній залі у передмісті Москви Франція оголосила найвищий рівень терористичної загрози.

Олімпійські ігри у Парижі будуть проходити з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Як вже повідомляли, французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Також на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.