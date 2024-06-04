РФ усиливает дезинформационную кампанию против Олимпиады в Париже

Россия усилила свою дезинформационную кампанию против Олимпийских игр в Париже, в частности, пытаясь создать впечатление, что на соревнованиях возможно насилие.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в выводах компании Microsoft, которые приводит AFP.

Центр анализа угроз (MTAC) Microsoft упоминает две российские группы влияния – "Шторм-1679" и "Шторм-1099", которые, как указано, используют искусственный интеллект в сочетании с давними методами для осуществления вредоносной деятельности.

Распространяемый контент направлен на дискредитацию Франции, ее президента Эмманюэля Макрона, а также Международного олимпийского комитета (МОК).

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По данным MTAC, "Шторм-1679" "также стремится посеять страх, чтобы отговорить зрителей от посещения игр".

С этой целью эта группа разместила в интернете фейковые видеоролики. Один из них выдается за контент, произведенный новостным каналом France 24, и утверждает, что 24% проданных билетов были возвращены из-за опасений атак, что не соответствует действительности.

Другое видео выдается за сообщение от ЦРУ (главного разведывательного агентства США) и Генерального директората внутренней безопасности Франции. В нем интернет-пользователям советуют не ехать во Францию из-за риска нападения.

Что касается "Шторма-1099", то он использует сеть из 15 сайтов с контентом, написанным на французском языке, которые представляют себя как средства массовой информации, которыми они не являются. Эти платформы также предупреждают о возможных нападениях и критикуют Макрона и его правительство за равнодушие к проблемам французского народа.

MTAC ожидает, что эта деятельность "усилится" накануне церемонии открытия.

В июне 2023 года "Шторм-1679" загрузил фейковый документальный фильм против МОК под названием "Падение Олимпийских игр", вдохновленный фильмом "Падение Белого дома" (2013) и с использованием искусственного интеллекта для имитации голоса американского актера Тома Круза.

Как известно, во Франции серьезно обеспокоены вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

К мерам безопасности решили привлечь военных из ряда партнерских стран.