Польша потратит $760 млн на усиление кибербезопасности

Польша потратит более 3 млрд злотых ($760 млн) на усиление кибербезопасности после того, как государственное информационное агентство PAP подверглось кибератаке, которая, как полагают, была осуществлена Россией.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский рассказал, что в воскресенье и понедельник Польша отразила несколько кибератак на объекты критической инфраструктуры.

"Мы хотим выделить более 3 миллиардов злотых на "Киберщит". Сегодня Польша находится на передовой киберборьбы с Россией. На Польшу приходится больше всего атак", – отметил он.

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По словам польского министра, цель России – "дестабилизировать ситуацию и обеспечить, чтобы силы, которые поддерживают распад ЕС, могли получить выгоду".

Напомним, в пятницу через PAP, услугами которого пользуются десятки редакций в Польше, попытались "запустить" фейк о якобы частичной мобилизации в стране с целью отправить подкрепление Украине. Ложную новость опубликовали дважды, в 14:00 и 14:20.

Сразу же после этого редакция и государственные ведомства заявили, что публикация не создавалась журналистами информагентства и, очевидно, речь идет о вмешательстве злоумышленников.

Министр обороны Польши после случившегося сказал, что стоит готовиться к другим подобным инцидентам.