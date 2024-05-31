Держінформагентство Польщі, ймовірно, зламали хакери: запустили фейк про "мобілізацію"

Державне інформагентство Польщі PAP, ймовірно, зазнало кібератаки – через новинний сервіс запустили фейкову новину про нібито оголошення мобілізації у Польщі.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Вдень 31 травня у новинному сервісі Polska Agencja Prasowa помітили новину з нібито заявою прем’єра Дональда Туска про оголошення у Польщі з 1 липня часткової мобілізації і те, що мобілізовані вирушать воювати в Україні. Фейкова новина починалася згадкою про майбутній Саміт миру у Швейцарії і тим, що "війна в Україні увійшла в тяжку фазу".

Одразу після того PAP опублікували новину про те, що агентство не має відношення до створення цієї публікації і новина неправдива.

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"Повідомлення від нібито PAP про мобілізацію – неправда", – відреагував очільник канцелярії Туска Ян Грабеч.

Міністр-координатор спецслужб Яцек Добжинський заявив, що агентство, ймовірно, стало жертвою проросійських хакерів, і Агентство внутрішньої безпеки спільно з Міністерством цифровізації починають з’ясовувати ситуацію.

W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji @CYFRA_GOV_PL podjęła natychmiastowe działania pic.twitter.com/T3XqajAYIr — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 31, 2024

Нагадаємо, в агентстві ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки повідомляли, що кількість кібератак у 2024 році подвоїлася і за багатьма з них стоїть Росія.

В середині травня у Молдові фіксували кібератаки на сайти держвідомств та суспільного мовника.