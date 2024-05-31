Держінформагентство Польщі, ймовірно, зламали хакери: запустили фейк про "мобілізацію"
Державне інформагентство Польщі PAP, ймовірно, зазнало кібератаки – через новинний сервіс запустили фейкову новину про нібито оголошення мобілізації у Польщі.
Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".
Вдень 31 травня у новинному сервісі Polska Agencja Prasowa помітили новину з нібито заявою прем’єра Дональда Туска про оголошення у Польщі з 1 липня часткової мобілізації і те, що мобілізовані вирушать воювати в Україні. Фейкова новина починалася згадкою про майбутній Саміт миру у Швейцарії і тим, що "війна в Україні увійшла в тяжку фазу".
Одразу після того PAP опублікували новину про те, що агентство не має відношення до створення цієї публікації і новина неправдива.
"Повідомлення від нібито PAP про мобілізацію – неправда", – відреагував очільник канцелярії Туска Ян Грабеч.
Міністр-координатор спецслужб Яцек Добжинський заявив, що агентство, ймовірно, стало жертвою проросійських хакерів, і Агентство внутрішньої безпеки спільно з Міністерством цифровізації починають з’ясовувати ситуацію.
W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji @CYFRA_GOV_PL podjęła natychmiastowe działania pic.twitter.com/T3XqajAYIr— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 31, 2024
Нагадаємо, в агентстві ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки повідомляли, що кількість кібератак у 2024 році подвоїлася і за багатьма з них стоїть Росія.
В середині травня у Молдові фіксували кібератаки на сайти держвідомств та суспільного мовника.