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Орбан проти ударів по Росії західною зброєю, бо боїться відповіді Москви

Новини — Вівторок, 4 червня 2024, 17:03 — Олег Павлюк

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що дозвіл західних країн на удари України їхньою зброєю по території Росії наближає "ризик втручання НАТО" в розв'язану Москвою повномасштабну війну.

Такими думками він поділився в інтерв'ю з газетою Il Giornale, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про позицію Будапешта щодо війни в Україні, Орбан заявив, що для Угорщини йдеться про "війну на нашому кордоні", в якій гинуть "угорські громадяни угорської меншини".

"Ми є єдиною країною ЄС, чиї громадяни гинуть в Україні", – підкреслив прем'єр Угорщини.

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Орбан наголосив, що війну в Україні розпочала Росія, але тепер світові потрібно вирішити, який шлях обрати – "ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях або заглибитися у війну".

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"Якщо ми дозволимо Україні зі зброєю, яку Італія також постачає, завдати удару по Росії, то будуть наслідки із сильною російською реакцією, а ризик втручання НАТО буде за крок від нас", – додав голова угорського уряду.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю, згодом свій дозвіл підтвердили й інші західні держави.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області, але не охоплює далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

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Орбан Війна з РФ
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