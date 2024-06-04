Орбан против ударов по России западным оружием, потому что боится ответа Москвы

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что разрешение западных стран на удары Украины их оружием по территории России приближает "риск вмешательства НАТО" в развязанную Москвой полномасштабную войну.

Такими мыслями он поделился в интервью с газетой Il Giornale, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о позиции Будапешта относительно войны в Украине, Орбан заявил, что для Венгрии речь идет о "войне на нашей границе", в которой гибнут "венгерские граждане венгерского меньшинства".

"Мы являемся единственной страной ЕС, чьи граждане гибнут в Украине", – подчеркнул премьер Венгрии.

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Орбан подчеркнул, что войну в Украине начала Россия, но теперь миру нужно решить, какой путь выбрать – "изолировать конфликт и найти дипломатический путь или углубиться в войну".

"Если мы позволим Украине с оружием, которое Италия также поставляет, нанести удар по России, то будут последствия с сильной российской реакцией, а риск вмешательства НАТО будет в шаге от нас", – добавил глава венгерского правительства.

На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием, впоследствии свое разрешение подтвердили и другие западные государства.

Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области, но не охватывает дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.