Греція занепокоєна екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій

Нерегульовані танкери, які обходять західні санкції, становлять більший ризик для Середземноморського регіону, і Греція вживає більше захисних заходів для захисту свого узбережжя.

Про це заявив міністр судноплавства Греції Христос Стіліанідес в інтерв'ю агентству Reuters у вівторок, передає "Європейська правда".

До 850 нафтових танкерів утворюють так званий тіньовий флот, що перевозить нафту з таких країн, як Іран і Венесуела, а також з Росії, яка має численні обмеження на експорт нафти.

Кораблі, що перевозять ці нафтові вантажі, становлять величезну екологічну проблему, кажуть представники промисловості та аналітики, оскільки їх важко відстежити через непрозору власність і використання незахідних страхових та інших морських послуг, а також через те, що вони не мають достатніх стимулів для дотримання екологічно чистих стандартів судноплавства.

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"Я бачу певні загрози для довкілля, особливо в таких регіонах, як Середземне море, і дуже близько до нашого материка та островів", – сказав Стіліанідес.

За його словами, це створює "велику проблему для справедливості" міжнародної торгівлі нафтою.

На сьогоднішній день тіньові танкери були причетні до щонайменше 50 інцидентів, включаючи пожежі, поломки двигунів, зіткнення, втрату керованості і розливи нафти, йдеться в звіті німецької страхової компанії Allianz Commercial, опублікованому минулого місяця.

"Для нас немає жодних сумнівів, що ми проти такого типу торгівлі. Ми не можемо змиритися з такою ситуацією так близько до нашого узбережжя", – сказав Стіліанідес.

Минулого місяця грецький військово-морський флот поширив рекомендацію, яка фактично забороняє рух суден біля узбережжя південно-східного Пелопоннесу, що, за словами двох джерел, було спрямовано на запобігання перекачуванню російської нафти з судна на судно біля берегів Греції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія запропонувала ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють здатності Росії вести її повномасштабну війну проти України.

У рамках того самого пакету санкцій, який стане 14-м для ЄС, Єврокомісія також запропонувала націлитись на кілька проєктів СПГ і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.