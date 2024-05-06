В ЄС підтвердили, що готують пропозиції щодо обмеження імпорту російського СПГ

В Євросоюзі підтвердили, що готують новий пакет санкцій проти Росії, який серед іншого передбачає пропозицію щодо обмеження імпорту російського скрапленого газу (СПГ).

Про це під час брифінгу у Києві заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Вона розповіла, що зазначена пропозиція передбачає обмеження "доступу російського СПГ до нашої власної газової інфраструктури".

Єврокомісарка нагадала, що країни ЄС поступово зменшували обсяги імпорту російських енергоресурсів: якщо у 2021 році Європа спожила 155 мільярдів кубометрів газу, то минулого року європейські компанії отримали 40 мільярдів кубометрів природного газу та скрапленого газу з Росії.

Реклама:

Зараз Європа все ще отримує російський газ через Туреччину та Україну, однак Сімсон вказала, що країни ЄС мають знайти альтернативні шляхи постачання, які забезпечать газом країни, що не мають виходу до моря, зокрема, Словаччину та Австрію.

"У нас немає санкцій для обмеження скрапленого природного газу, але міністри енергетики прийняли рішення і запропонували інструмент для обмеження доступу російського скрапленого природного газу до наших енергетичних терміналів", – розповіла єврокомісарка.

Вона додала, що він передбачає урядам країни ЄС запроваджувати обмеження для російських суден, які доставляють СПГ в Європу.

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.

У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Попередній, 13-й пакет обмежувальних заходів проти Росії, Рада ЄС схвалила 23 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.