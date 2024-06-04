Греция обеспокоена экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций

Нерегулируемые танкеры, которые обходят западные санкции, представляют больший риск для Средиземноморского региона, и Греция принимает больше защитных мер для защиты своего побережья.

Об этом заявил министр судоходства Греции Христос Стилианидес в интервью агентству Reuters во вторник, передает "Европейская правда".

До 850 нефтяных танкеров образуют так называемый теневой флот, перевозящий нефть из таких стран, как Иран и Венесуэла, а также из России, которая имеет многочисленные ограничения на экспорт нефти.

Корабли, перевозящие эти нефтяные грузы, представляют огромную экологическую проблему, говорят представители промышленности и аналитики, поскольку их трудно отследить из-за непрозрачной собственности и использования незападных страховых и других морских услуг, а также из-за того, что они не имеют достаточных стимулов для соблюдения экологически чистых стандартов судоходства.

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"Я вижу определенные угрозы для окружающей среды, особенно в таких регионах, как Средиземное море, и очень близко к нашему материку и островам", – сказал Стилианидес.

По его словам, это создает "большую проблему для справедливости" международной торговли нефтью.

На сегодняшний день теневые танкеры были причастны к по меньшей мере 50 инцидентам, включая пожары, поломки двигателей, столкновения, потерю управляемости и разливы нефти, говорится в отчете немецкой страховой компании Allianz Commercial, опубликованном в прошлом месяце.

"Для нас нет никаких сомнений, что мы против такого типа торговли. Мы не можем смириться с такой ситуацией так близко к нашему побережью", – сказал Стилианидес.

В прошлом месяце греческий военно-морской флот распространил рекомендацию, которая фактически запрещает движение судов у побережья юго-восточного Пелопоннеса, что, по словам двух источников, было направлено на предотвращение перекачки российской нефти с судна на судно у берегов Греции.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, которые способствуют способности России вести ее полномасштабную войну против Украины.

В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м для ЕС, Еврокомиссия также предложила нацелиться на несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.