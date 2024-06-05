На курган Костюшка повернули прапор України, який зняв польський проросійський депутат

Прапор України, який напередодні із флагштока на кургані Костюшка у Кракові зняв скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун, повернули на місце.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Видання зазначило, що через кілька годин після інциденту український прапор повернули на курган, а також опублікувало відповідну світлину.

RMF FM

Директор офісу кургану Костюшка Лешек Черпяловський розповів, що вранці на територію кургану зайшла група з 18 осіб, які купили вхідні квитки.

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"З вершини зняли прапор. Зловмисники пошкодили флагшток, через що його не можна було вивісити знову, адже зламали замки кріплення флагштока", – сказав він.

Поліція вже розслідує обставини інциденту, про що повідомив речник столичного управління поліції Кракову підполковник Пьотр Шпєх.

"У зв'язку з... крадіжкою українського прапора та пошкодженням майна у вигляді флагштока та однієї з камер, на місці інциденту працівники краківської поліції провели перевірку та збирають докази у цій справі", – зазначив він.

За його словами, докази передадуть до прокуратури, яка має дати правову та кримінальну оцінку інциденту.

Таким чином, слідчі перевірять, чи повинен він нести відповідальність за крадіжку, знищення майна, а також, можливо, за поширення націоналістичної ворожнечі, зауважує RMF24.

За словами Малопольського воєводи Кшиштофа Яна Кленчара, зняття прапора з кургану Костюшка мають оцінити з точки зору можливих юридичних наслідків. Він заявив, що подасть заяву до комітету з питань етики депутатів парламенту.

Напередодні Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у X (Twitter), що зняв прапор, оскільки той висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.