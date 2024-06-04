Польський проросійський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка

Скандальний польський депутат-українофоб від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун зняв прапор України, що майорів на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву самого політика.

Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у X (Twitter), що прапор висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm Реклама: June 4, 2024

Допис, позначений хештегами #StopUkrainizacjiPolski ("Зупиніть українізацію Польщі"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Щоб Польща була Польщею"), супроводжується відео, на якому видно, як прапор знімають з флагштока.

Як відзначає Rzeczpospolita, український прапор вивісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення.

Таке рішення одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.

"У час російської агресії проти суверенної держави Україна тут не міг не майоріти прапор України. На нашому національному пам'ятнику він є символічним вираженням очевидної солідарності нас, поляків, з українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо зустріла біда війни", – йшлося в заяві комітету.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

У березні цього року антиукраїнська партія "Конфедерація", члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, опинилася на третьому місці електоральних симпатій у Польщі.