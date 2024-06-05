Німеччина придбає ще 20 винищувачів Eurofighter

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Посилення Бундесверу є частиною так званого "поворотного моменту" в німецькій політиці оборони і безпеки, який Шольц проголосив одразу після вторгнення Росії в Україну.

У своєму виступі в середу на аерокосмічному ярмарку ILA в Берліні Шольц заявив, що європейський і німецький оборонний сектор, здатний забезпечити достатню кількість зброї і боєприпасів, важливий як ніколи раніше.

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"Я рішуче виступаю за збереження і розширення виробничих потужностей. Саме тому ми замовимо ще 20 Eurofighter в цей законодавчий період", – зазначив німецький канцлер.

Шольц додав, що ця закупівля відбувається на додачу до замовлення 38 літаків, яке все ще перебуває в процесі підготовки.

Агентство з посиланням на джерела повідомляє, що вартість літака становитиме 4 мільярди євро, включаючи логістику і технічне обслуговування.

За словами співрозмовників агентства, міністерство оборони звернеться до парламентського бюджетного комітету з проханням схвалити цей проєкт наступного року перед виборами.

У своєму виступі Шольц підтвердив свою обіцянку досягти мети НАТО щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП в довгостроковій перспективі.

ЗМІ раніше повідомили, що німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що збройні сили країни (Бундесвер) отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.