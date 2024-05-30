Збройні сили Німеччини отримають вісім систем Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що збройні сили країни (Бундесвер) отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Заяву німецького міністра наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус розповів, що контракт на закупівлю перших чотирьох систем вже укладено.

"Ще одна заявка на закупівлю чотирьох Patriot перебуває на стадії підготовки", – додав міністр.

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Поставка перших чотирьох систем має розпочатися з 2026 року.

Нові закупівлі в першу чергу покликані заповнити прогалини, які виникли через передачу Україні систем протиповітряної оборони.

Як відомо, Німеччина відгукнулась на прохання України надати батарею Patriot, навчання для цього вже тривають.

Крім того, у квітні Німеччина анонсувала глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.