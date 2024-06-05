Германия купит еще 20 истребителей Eurofighter

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Усиление Бундесвера является частью так называемого "поворотного момента" в немецкой политике обороны и безопасности, который Шольц провозгласил сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

В своем выступлении в среду на аэрокосмической ярмарке ILA в Берлине Шольц заявил, что европейский и немецкий оборонные секторы, способные обеспечить достаточное количество оружия и боеприпасов, важны как никогда ранее.

Реклама:

"Я решительно выступаю за сохранение и расширение производственных мощностей. Именно поэтому мы закажем еще 20 Eurofighter в этот законодательный период", – отметил немецкий канцлер.

Шольц добавил, что эта закупка происходит в дополнение к заказу 38 самолетов, который все еще находится в процессе подготовки.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что стоимость самолета составит 4 млрд евро, включая логистику и техническое обслуживание.

По словам собеседников агентства, министерство обороны обратится в парламентский бюджетный комитет с просьбой одобрить этот проект в следующем году перед выборами.

В своем выступлении Шольц подтвердил свое обещание достичь цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП в долгосрочной перспективе.

СМИ ранее сообщили, что немецкая армия намерена заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала.

А министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что вооруженные силы страны получат в общей сложности восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.