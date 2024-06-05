Спецслужби Молдови підтвердили дані ЗМІ про роботу ексглави Генштабу на Росію

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) відреагувала на журналістське розслідування про співпрацю колишнього начальника Генштабу Ігоря Горгана з військовою розвідкою РФ.

Про це йдеться у коментарі спецслужби для TVR Moldova, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у відомстві підтвердили, що викладена у розслідуванні щодо Горгана інформація є достовірною.

Як зазначили у СІБ, наявна в них інформація свідчить про безпрецедентний рівень інтенсивності дій Російської Федерації, спрямованих на закріплення Молдови у своїй сфері впливу.

Реклама:

"Ми знаємо про цілі, суб'єктів, інструменти і тактику, що застосовуються проти демократичних процесів у Молдові. У контексті журналістського розслідування, проведеного виданням The Insider, СІБ заявляє, що наявні в її розпорядженні дані підтверджують правдивість викладеної інформації", – зазначили у спецслужбі.

Водночас у СІБ продовжують стежити за ризиками безпеки і діятимуть для запобігання потенційним кризам і спробам зовнішнього втручання у внутрішні справи країни.

Нагадаємо, у розслідуванні The Insider йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Представник офісу президентки Маї Санду зазначив, що покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Посадовець додав, що нагороди Горгана, видані у 2006 році ("За військові заслуги") та у 2015 році ("Вірність Вітчизні"), а також його військові звання будуть анульовані.