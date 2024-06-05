Спецслужбы Молдовы подтвердили данные СМИ о работе экс-главы Генштаба на Россию

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) отреагировала на журналистское расследование о сотрудничестве бывшего начальника Генштаба Игоря Горгана с военной разведкой РФ.

Об этом говорится в комментарии спецслужбы для TVR Moldova, сообщает "Европейская правда".

В частности, в ведомстве подтвердили, что изложенная в расследовании по Горгану информация является достоверной.

Как отметили в СИБ, имеющаяся у них информация свидетельствует о беспрецедентном уровне интенсивности действий Российской Федерации, направленных на закрепление Молдовы в своей сфере влияния.

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"Мы знаем о целях, субъектах, инструментах и тактике, применяемых против демократических процессов в Молдове. В контексте журналистского расследования, проведенного изданием The Insider, СИБ заявляет, что имеющиеся в ее распоряжении данные подтверждают правдивость изложенной информации", – отметили в спецслужбе.

В то же время в СИБ продолжают следить за рисками безопасности и будут действовать для предотвращения потенциальных кризисов и попыток внешнего вмешательства во внутренние дела страны.

Напомним, в расследовании The Insider говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Представитель офиса президента Майи Санду отметил, что наказание за такие преступления против государства должно быть самым суровым.

Чиновник добавил, что награды Горгана, выданные в 2006 году ("За военные заслуги") и в 2015 году ("Верность Отечеству"), а также его воинские звания будут аннулированы.