Латвія і Британія оголосили конкурс на постачання безпілотників Україні

Велика Британія і Латвія від імені коаліції дронів оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 000 євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони Латвії, пише "Європейська правда".

У межах конкурсу планують замовити до 15 комплектів по 20 дронів кожен.

Заявки на конкурс можна подавати до 1 липня 2024 року. У конкурсі може взяти участь будь-яке підприємство з країни-учасниці контактної групи з оборони України.

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Системи мають бути підготовлені та надані для тестування протягом трьох тижнів після підписання договору.

Перш ніж пропонувати свою продукцію, учасники конкурсу мають забезпечити, щоб їхні системи відповідали всім кваліфікаційним критеріям. Тестування та оцінка дронів будуть проводитися протягом трьох місяців, після чого виробники отримають додаткові вимоги для виробництва у великих обсягах.

Як заявив раніше журналу Klubs командир навчального центру Повітряних сил Латвії Модріс Кайрішс, ідею коаліції дронів у Латвії підтримують понад десять підприємств.

6 червня на полігоні "Селія" буде відкрито випробувальний полігон дронів.

Нагадаємо, країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Крім того, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".