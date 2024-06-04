У Латвії відкриють полігон для тестування дронів

У Латвії 6 червня на полігоні в Селії відбудеться відкриття полігону для тестування дронів.

Про це повідомив в інтерв'ю передачі "900 секунд" телеканалу ТВ3 міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він нагадав, що впровадження дронів має важливе значення для зміцнення обороноздатності країни, при цьому український досвід свідчить про важливу роль дронів на полі болю.

На розвиток потенціалу застосування дронів оборонної галузі цього року планують виділити 20 млн євро, при цьому частину коштів буде спрямовано на виробництво дронів у Латвії.

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Раніше Спрудс заявив, що метафорично можна говорити про створення "армії дронів".

Нагадаємо, країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Крім того, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".