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В уряді Франції розкритикували дозвіл на публікацію порно в соцмережі Маска

Новини — Середа, 5 червня 2024, 18:16 — Олег Павлюк

Державна секретарка уряду Франції з питань цифрових технологій Марина Феррарі засудила рішення Ілона Маска дозволити публікацію порнографічного контенту в соцмережі X (Twitter), назвавши його "провокацією" та "комерційним кроком".

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить Le Figaro.

На думку Феррарі, оголошення X (Twitter) про офіційний дозвіл на порнографічний контент має вигляд провокації, "без сумніву, з комерційною метою".

"Як і всі інші, X (Twitter) повинен буде запровадити ефективну та оперативну перевірку віку своїх користувачів для доступу до контенту для дорослих", – додала держсекретарка уряду Франції.

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Минулого тижня соціальна мережа, що належить Ілону Маску, оновила свої правила, щоб дозволити користувачам "транслювати і переглядати сексуальний контент за умови, що він виробляється і поширюється за згодою сторін".

Це сталось менш ніж через два тижні після оприлюднення у Франції закону про захист інтернету, який зокрема дозволяє французькому регулятору Arcom без рішення судді наказувати операторам зв'язку блокувати й видаляти порнографічні сайти, які не встановлюють вікових обмежень.

Як повідомлялось, британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи достатньо заходів вживає платформа OnlyFans для запобігання доступу дітей до порнографії.

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Франція соцмережі
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