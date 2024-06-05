В правительстве Франции раскритиковали разрешение на публикацию порно в соцсети Маска

Государственный секретарь правительства Франции по вопросам цифровых технологий Марина Феррари осудила решение Илона Маска разрешить публикацию порнографического контента в соцсети X (Twitter), назвав его "провокацией" и "коммерческим шагом".

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит Le Figaro.

По мнению Феррари, объявление X (Twitter) об официальном разрешении на порнографический контент имеет вид провокации, "без сомнения, с коммерческой целью".

"Как и все остальные, X (Twitter) должен будет ввести эффективную и оперативную проверку возраста своих пользователей для доступа к контенту для взрослых", – добавила госсекретарь правительства Франции.

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На прошлой неделе социальная сеть, принадлежащая Илону Маску, обновила свои правила, чтобы позволить пользователям "транслировать и просматривать сексуальный контент при условии, что он производится и распространяется с согласия сторон".

Это произошло менее чем через две недели после обнародования во Франции закона о защите интернета, который в частности позволяет французскому регулятору Arcom без решения судьи приказывать операторам связи блокировать и удалять порнографические сайты, которые не устанавливают возрастных ограничений.

Как сообщалось, британский регулятор Ofcom начал расследование относительно того, достаточно ли мер принимает платформа OnlyFans для предотвращения доступа детей к порнографии.