У Британії перевіряють OnlyFans через можливий доступ дітей до порнографії

Британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо того, чи достатньо заходів вживає платформа OnlyFans для запобігання доступу дітей до порнографії.

Про це регулятор повідомив 1 травня, пише "Європейська правда".

Чинні правила регулювання онлайн-контенту у Великій Британії зобов'язують платформи для обміну відео "вживати належних заходів" для запобігання доступу до порнографічних матеріалів особам, молодшим 18 років.

"Розглянувши матеріали, які ми отримали від OnlyFans у відповідь на офіційні інформаційні запити, ми маємо підстави підозрювати, що платформа не впровадила заходи з перевірки віку таким чином, щоб достатньою мірою захистити дітей віком до 18 років від порнографічних матеріалів", – йдеться в повідомленні Ofcom.

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Також регулятор заявив, що розслідує, чи не порушив OnlyFans свої обов'язки щодо надання повної і точної інформації у відповідь на передбачені законом запити.

Минулого року в Британії набув чинності новий закон про безпеку в інтернеті, який вимагає, аби соцмережі блокували доступ дітей до порнографії та шкідливого контенту.

Відповідно до закону, Ofcom може оштрафувати компанії, які не дотримуються цих вимог, на суму до 18 мільйонів фунтів стерлінгів або 10% від їхнього глобального обігу – залежно від того, яка сума є більшою.

OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тімоті Стоклі. Платформа бере з користувачів плату за доступ до контенту авторів і популярна насамперед за рахунок розваг для дорослих і еротичного контенту.

Минулого року Суд ЄС зобов'язав OnlyFans сплачувати податок на додану вартість з усієї суми, сплаченої підписником, а не лише з 20%-го збору.