Париж готує відповідь Росії через заяви про французьких інструкторів в Україні

Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення заявами речника російського посольства Александра Макогонова про те, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для російських сил.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

В етері цього французького телеканалу речник посольства Росії в Парижі Макогонов сппробував застерегти від відправки французьких інструкторів в Україну.

"Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися і вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю", – сказав росіянин.

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Ці слова різко прокоментував заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.

"Це обурливі заяви, які не залишаться без відповіді", – цитує Лемуана BFMTV. Він додав, що наразі французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати Париж, але відмовився говорити про деталі.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Стверджується, що про таке рішення Париж може оголосити якраз із нагоди візиту Зеленського.

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