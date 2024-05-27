У Франції уточнили заяву Сирського про відправлення інструкторів в Україну

Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Такий коментар відомство надало агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

У коментарі французького оборонного відомства нагадується, що навчання військових в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

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"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням із українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Минулого тижня топгенерал США Чарльз Браун казав, що Сполучені Штати поки не планують такого кроку.

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