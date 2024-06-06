У Чехії пасажирський потяг, що їхав в Україну, зіткнувся з вантажним, є загиблі

Пізно увечері 5 червня у Чехії сталася аварія за участю пасажирського потяга, що мав прямувати до українського Чопа, загинули четверо людей.

Про це повідомляє IDNES/ČTK, пише "Європейська правда".

Приблизно о 23 годині майже у центрі Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet 1021 з близько 300 пасажирами, що прямував до Чопа, і вантажного потяга ČD Cargo з 21 вагона.

Kryštof Ženatý, MF DNES

Найбільше постраждав перший вагон пасажирського потяга, розташований за локомотивом.

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Фото: Залізнична інспекція

Внаслідок зіткнення четверо людей загинули і ще 23 постраждали, з них троє – із серйозними травмами. Машиністи залишились живими, з них один у лікарні, інший не потребував госпіталізації.

На місце прибули численні рятувальні команди і терміново приїхали міністри внутрішніх справ і транспорту Чехії.

Очільник Мінтранспорту Мартін Купка сказав, що поки рано говорити про першопричини аварії. Обставини будуть розслідувати у спеціальному відділі залізниці.

Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

"Ця залізнична аварія – це велике нещастя. Наші думки із загиблими і постраждалими. Висловлюю співчуття усім, хто це пережив", – прокоментував прем’єр Петр Фіала.

Нагадаємо, найбільша за останній час залізнична аварія у Європі сталася у Греції в лютому 2023 року. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Загинули 57 людей.

Трагедія спричинила масштабні акції протесту з вимогою відповідальності.