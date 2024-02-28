У Греції десятки тисяч людей відзначили роковини смертельної аварії на залізниці

Десятки тисяч людей 28 лютого вийшли на вулиці Афін, Салонік та інших міст Греції, щоб відзначити роковини найсмертельнішої залізничної катастрофи в історії країни й висловити обурення, на їхню думку, спробами винних уникнути відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Одна з найбільших акцій протесту відбулась в Афінах на площі Конституції, розташованою навпроти будівлі парламенту. Серед натовпу були родичі загиблих у залізничній аварії, які об’єднались в асоціацію для відстоювання своїх прав.

Протест у Салоніках Фото: Reuters

Асоціація вже тривалий час просить парламент задіяти статтю грецької Конституції, яка дасть громадянам право ініціювати позбавлення міністрів і депутатів імунітету від судового переслідування. Відповідна петиція вже зібрала майже мільйон голосів.

Тисячі демонстрантів також зібралися біля штаб-квартири грецького залізничного оператора Hellenic Train в центрі Афін і написали фарбою на асфальті "Наше життя". В Афінах і Салоніках відбулися короткі сутички між поліцією і протестувальниками.

Протест в Афінах Фото: Reuters

Родичі та друзі загиблих в аварії також зібралися на місці залізничної катастрофи в Темпе, поблизу грецького міста Лариса. Вони поклали свічки й квіти, а також фотографії загиблих і плакат із написом: "Злочин без покарання в Темпе, душі вимагають справедливості".

Фото: Reuters

У телевізійному зверненні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевнив, що винні в катастрофі будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, масштабна аварія у Греції сталась наприкінці лютого 2023 року. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Загинули 57 людей.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. У зв'язку з трагедією були притягнуті до кримінальної відповідальності п'ятнадцять людей, зокрема начальник станції, який чергував під час аварії.