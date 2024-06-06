В Чехии пассажирский поезд, ехавший в Украину, столкнулся с грузовым, есть погибшие

Поздно вечером 5 июня в Чехии произошла авария с участием пассажирского поезда, который должен был следовать в украинский Чоп, погибли четыре человека.

Об этом сообщает IDNES/ČTK, пишет "Европейская правда".

Примерно в 23 часа почти в центре Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet 1021 с около 300 пассажирами, следовавшего в Чоп, и грузового поезда ČD Cargo.

Kryštof Ženatý, MF DNES

Больше всего пострадал первый вагон пассажирского поезда, расположенный за локомотивом.

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Фото: Железнодорожная инспекция

В результате столкновения четыре человека погибли и еще 23 пострадали, из них трое – с серьезными травмами. Машинисты остались живы, из них один в больнице, второй не нуждался в госпитализации.

На место прибыли многочисленные спасательные команды и срочно приехали министры внутренних дел и транспорта Чехии.

Глава Минтранспорта Мартин Купка сказал, что пока рано говорить о первопричинах аварии. Обстоятельства будут расследовать в специальном отделе железной дороги.

Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

"Эта железнодорожная авария – большое несчастье. Наши мысли с погибшими и пострадавшими. Выражаю соболезнования всем, кто это пережил", – прокомментировал премьер Петр Фиала.

Напомним, крупнейшая за последнее время железнодорожная авария в Европе произошла в Греции в феврале 2023 года. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Ларисса. Погибли 57 человек.

Трагедия вызвала масштабные акции протеста с требованием ответственности.