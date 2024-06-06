Україна очікує зняття блокади польськими фермерами на КПП "Рава-Руська"

У Держприкордонслужбі очікують, що о 14:00 польські фермери мають припинити блокування на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, якого цитує Укрінформ.

За його словами, наразі блокування триває. Протестувальники перебувають на певній відстані від кордону на автошляху, яким можна доїхати до кордону, і перешкоджають руху вантажних транспортних засобів.

Зокрема, як зазначив представник Держприкордонслужби, протягом минулої доби протестувальники не пропустили до Польщі жодну вантажівку.

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"Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, яку інформацію ми мали від польських колег, що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися", – сказав Демченко.

Як відомо, з 4 червня на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Туска.

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