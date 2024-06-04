Польські протестувальники блокують вантажівки на виїзд з України на КПП "Рава-Руська"

На пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники припинили пропускати вантажівки на виїзд з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба (ДПСУ) в офіційному Telegram.

За чверть дванадцята ДПСУ попередила, що польські протестувальники-фермери перекрили рух вантажівок на в’їзд до Польщі.

"Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину", – йдеться у повідомленні.

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Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо, у понеділок ДПСУ попередила, що 4-6 червня польські фермери планують блокувати рух ваговозів на пункті "Рава-Руська – Гребенне" на кордоні з Україною.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня.

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