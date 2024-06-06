Украина ожидает снятия блокады польскими фермерами на КПП "Рава-Русская"

В Госпогранслужбе ожидают, что в 14:00 польские фермеры должны прекратить блокирование на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, которого цитирует Укринформ.

По его словам, сейчас блокирование продолжается. Протестующие находятся на определенном расстоянии от границы на автодороге, по которой можно доехать до границы, и препятствуют движению грузовых транспортных средств.

В частности, как отметил представитель Госпогранслужбы, за прошедшие сутки протестующие не пропустили в Польшу ни один грузовик.

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"Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как анонсировалось, такую информацию мы получили от польских коллег, что именно в 14 часов сегодня эти действия должны прекратиться", – сказал Демченко.

Как известно, с 4 июня на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля, после просьбы главы правительства Дональда Туска.

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