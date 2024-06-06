Сейм Литви посилив вимоги до участі в тендерах НАТО

Литовський Сейм 6 червня підтримав пропозиції президента Гітанаса Науседи до закону про ліцензування учасників тендерів НАТО, який уточнює критерії участі компаній у таких тендерах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У травні Науседа наклав вето на поправки до закону про засади видачі декларацій надійності юридичним особам, які бажають брати участь у тендерах країн Північноатлантичного договору.

Він повернув закон до парламенту з пропозиціями уточнити критерії видачі декларацій надійності для охочих брати участь у тендерах НАТО. Серед іншого, учасники тендерів і пов'язані з ними особи не повинні порушувати міжнародні санкції або обмежувальні заходи за останні три роки.

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За пропозицію проголосували 95 членів Сейму Литви, проти – шість, п'ять депутатів утрималися під час голосування.

Як пояснив головний радник литовського президента Андрюс Кабішайтіс, якби до участі в тендерах НАТО допустили юридичні особи, які або самі порушували санкції, або пов'язані з такими порушниками, це б "становило загрозу безпеці держави та суспільства".

Законопроєкт, який пропонував виключити з державних закупівель литовських та іноземних постачальників, включених до затвердженого урядом списку прихильників війни РФ або пов'язаних з ними, Сейм Литви підтримав ще у квітні.

Литовський парламент також схвалив поправки до Кримінального кодексу, які пропонують посилити відповідальність за злочини, вчинені проти держави.