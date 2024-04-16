Литва планує виключити пов'язані з Росією компанії з державних закупівель

У вівторок Сейм Литви схвалив поправки, які пропонують виключити з державних закупівель литовських та іноземних постачальників, включених до затвердженого урядом списку прихильників війни РФ або пов'язаних з ними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT

Такі поправки до закону про державні закупівлі запропонували близько 20 депутатів від коаліції та опозиційних партій.

До списку потраплятимуть резиденти та компанії, якщо вони мають справи у Росії чи Білорусі, сплачують там податки, беруть участь у пропагандистських чи мобілізаційних кампаніях або іншим чином сприяють російським військовим діям.

Ініціаторка поправок Даля Асанавічюте повідомила BNS, що поправки запропонували у відповідь на аналіз, опублікований у січні ініціативною групою "Зупинимо російську торгівлю". Згідно з аналізом, компанія Autovici, пов'язана з групою "Вічюнай" і внесена до міжнародного списку державних спонсорів війни в Україні, виграла 104 державні закупівлі.

У LRT з'ясували, що Агентство оборонних ресурсів у жовтні 2022 року уклало з Autovici контракт на закупівлю 235 автомобілів на суму 6,5 млн євро.

Раніше у Литві закликали не гаяти часу в боротьбі з військовою економікою РФ.

А в березні в Литві запровадили суворіший контроль за зерном, що ввозиться до країни з Росії, окупованих нею регіонів інших держав та Білорусі.