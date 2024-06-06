Сейм Литви схвалив посилення покарання за злочини проти держави

Сейм Литви схвалив поправки до Кримінального кодексу, які пропонують посилити відповідальність за злочини, вчинені проти держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За поправки проголосував 101 член Сейму, один – проти, ще шість депутатів утрималися.

Згідно з ухваленими поправками, особи, які організували або брали участь у змові з метою вчинення державного перевороту, або брали участь у державному перевороті, можуть бути покарані не тільки позбавленням волі на строк від 4 до 20 років, а й довічним ув'язненням.

Реклама:

Суворіша відповідальність чекає і на тих, хто допомагає іншій державі або її організації діяти проти Литви, скориставшись надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або мобілізацією. Це каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Також посилюється відповідальність за колабораціонізм та участь у діяльності антиконституційних груп та організацій.

Внесення поправок ініціював литовський президент Гітанас Науседа.

Раніше цього тижня комітет Сейму Литви з культури після дебатів схвалив пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію російських і білоруських каналів.

Крім того, у Литві з початку цього тижня набула чинності заборона на ввезення сільськогосподарської продукції та кормів з Росії та Білорусі.