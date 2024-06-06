ЗМІ пишуть, що в Трампа хочуть забрати ліцензію на володіння зброєю

Поліція Нью-Йорка прагне позбавити колишнього президента США Дональда Трампа ліцензії на володіння зброєю у зв'язку з тим, що його оголосили винним у кримінальній справі в місцевому суді.

Про це анонімні представники нью-йоркської поліції повідомили низці ЗМІ, зокрема The New York Times і ABC News, пише "Європейська правда".

За словами джерел, наразі завершується розслідування, яке, ймовірно, призведе до того, що Трампу заборонять володіти зброєю. Поліція Нью-Йорка відмовилась підтверджувати це публічно.

Джерела в поліції повідомили The New York Times, що експрезидент США здав два пістолети після того, як у квітні 2023 року йому оголосили звинувачення в кримінальній справі, й дія його ліцензії була призупинена на час розслідування.

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Свій третій пістолет, як повідомляється, Трамп перевіз до Флориди, хоча залишається незрозумілим, чи він все ще перебуває в його власності.

За свого президентства Дональд Трамп активно захищав права власників зброї й часто виступав на заходах, організованих Національною стрілецькою асоціацією США – найбільшою збройовою лобістською групою в країні.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп уже обіцяє оскаржити вирок.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.