СМИ пишут, что у Трампа хотят забрать лицензию на владение оружием

Полиция Нью-Йорка стремится лишить бывшего президента США Дональда Трампа лицензии на владение оружием в связи с тем, что его объявили виновным по уголовному делу в местном суде.

Об этом анонимные представители нью-йоркской полиции сообщили ряду СМИ, в частности The New York Times и ABC News, пишет "Европейская правда".

По словам источников, сейчас завершается расследование, которое, вероятно, приведет к тому, что Трампу запретят владеть оружием. Полиция Нью-Йорка отказалась подтверждать это публично.

Источники в полиции сообщили The New York Times, что экс-президент США сдал два пистолета после того, как в апреле 2023 года ему объявили обвинения по уголовному делу, и действие его лицензии было приостановлено на время расследования.

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Свой третий пистолет, как сообщается, Трамп перевез во Флориду, хотя остается неясным, все ли он все еще находится в его собственности.

Во время своего президентства Дональд Трамп активно защищал права владельцев оружия и часто выступал на мероприятиях, организованных Национальной стрелковой ассоциацией США – крупнейшей оружейной лоббистской группой в стране.

Напомним, жюри присяжных 30 мая признало экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинений по уголовному делу, связанному с сокрытием информации о внебрачных связях.

Суд назначил дату определения наказания на 11 июля, сам Трамп уже обещает обжаловать приговор.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.