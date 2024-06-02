Трамп готовий, що його посадять

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що "не проти" відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації, за якими його визнали винним у Нью-Йорку.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

На питання про можливе покарання, яке йому мають присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: "Я не проти".

"Я бачив, як один із моїх адвокатів днями по телебаченню сказав: "О ні, ви ж не хочете так вчинити з президентом". Я відповів: "Не треба ні про що просити", – додав він.

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Експрезидент США вважає, що якщо його справді посадять у в'язницю, він "не впевнений, що громадськість це витримає".

"Я думаю, що громадськості буде важко це витримати, знаєте, в певний момент настає переломний момент", – сказав Трамп.

Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп уже обіцяє оскаржити вирок.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.