ЗМІ: Засідання Ради національної безпеки Польщі відбудеться біля кордону з Білоруссю
Засідання Ради національної безпеки Польщі, заплановане на понеділок, 10 червня, відбудеться у Підляському воєводстві, яке межує з Білоруссю.
Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".
За неофіційною інформацією, засідання відбудеться у місті Білосток, що приблизно за 50 км від білоруського кордону.
Також очікується, що польські урядовці відвідають ділянку кордону з Білоруссю.
Зустріч Ради національної безпеки Польщі буде засекреченою.
Президент Анджей Дуда повідомив у четвер, що у зв'язку з останнім загостренням на кордоні з Білоруссю, він скликав на понеділок Раду національної безпеки.
На ній також планують обговорити президентський проєкт закону про діяльність органів державної влади у випадку зовнішньої загрози державній безпеці.
Напередодні у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.
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