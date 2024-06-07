ЗМІ: Засідання Ради національної безпеки Польщі відбудеться біля кордону з Білоруссю

Засідання Ради національної безпеки Польщі, заплановане на понеділок, 10 червня, відбудеться у Підляському воєводстві, яке межує з Білоруссю.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

За неофіційною інформацією, засідання відбудеться у місті Білосток, що приблизно за 50 км від білоруського кордону.

Також очікується, що польські урядовці відвідають ділянку кордону з Білоруссю.

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Зустріч Ради національної безпеки Польщі буде засекреченою.

Президент Анджей Дуда повідомив у четвер, що у зв'язку з останнім загостренням на кордоні з Білоруссю, він скликав на понеділок Раду національної безпеки.

На ній також планують обговорити президентський проєкт закону про діяльність органів державної влади у випадку зовнішньої загрози державній безпеці.

Напередодні у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

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