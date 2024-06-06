Дуда скликає Раду нацбезпеки через загострення на кордоні з Білоруссю

Польський президент Анджей Дуда вирішив скликати засідання Ради національної безпеки через події останніх місяців на кордоні з Білоруссю, де збільшився міграційний тиск і кількість випадків атак на прикордонників.

Про це він оголосив під час прибуття до Нормандії 6 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство РАР.

На брифінгу Дуду запитали про затримання військовою поліцією трьох солдатів, які наприкінці березня й на початку квітня зробили попереджувальні постріли у бік мігрантів, що намагались перетнути кордон з боку Білорусі.

Президент Польщі заявив, що затримання його шокувало, і він не розуміє, чому про це оголосили лише зараз. Дуда додав, що занепокоєння викликає не лише це, а й напади на польських прикордонників, які охороняють кордон з Білоруссю.

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"У зв'язку з тим, що відбувається останнім часом і в останні місяці, я ухвалив рішення скликати Раду національної безпеки", – анонсував він.

Дуда уточнив, що засідання відбудеться наступного тижня, ймовірно в понеділок, 10 червня, позаяк нині в Польщі триває кампанія перед виборами до Європейського парламенту.

Як відомо, останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно.

Прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після того, як наприкінці травня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.

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