Фон дер Ляєн переконана, що зможе вдруге очолити Єврокомісію

Чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила упевненість, що зможе переобратися на другий термін.

Про це вона сказала під час поїздки до Португалії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

За словами Фон дер Ляєн, вона має підтримку "багатьох" глав держав і урядів, щоб залишитися на своїй посаді після європейських виборів.

"Я переконана, що маю підтримку багатьох лідерів. Вони знають мене і знають мій досвід", – сказала фон дер Ляєн групі журналістів.

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Вона зазначила, що "першою цеглиною у створенні широкої коаліції для сильної Європи" є єдність її власної політсили – Європейської народної партії.

У зв'язку з цим фон дер Ляєн запевнила, що члени її політичної сім'ї дотримуються єдиної позиції в Європейській раді, а також в Європейському парламенті, де вони, як очікується, залишаться провідною силою після європейських виборів.

ЗМІ раніше писали, що Урсулі фон дер Ляєн може не вистачити голосів, щоб вдруге обійняти цю посаду, адже новий склад Європарламенту потенційно може бути більш ворожим до неї.

Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явною фавориткою на цю посаду, оскільки є головною кандидаткою від Європейської народної партії – яка, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті.

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