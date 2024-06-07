Фон дер Ляйен убеждена, что сможет во второй раз возглавить Еврокомиссию

Действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что сможет переизбраться на второй срок.

Об этом она сказала во время поездки в Португалию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

По словам Фон дер Ляйен, она имеет поддержку "многих" глав государств и правительств, чтобы остаться на своем посту после европейских выборов.

"Я убеждена, что имею поддержку многих лидеров. Они знают меня и знают мой опыт", – сказала фон дер Ляйен группе журналистов.

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Она отметила, что "первым кирпичом в создании широкой коалиции для сильной Европы" является единство ее собственной политсилы – Европейской народной партии.

В связи с этим фон дер Ляйен заверила, что члены ее политической семьи придерживаются единой позиции в Европейском совете, а также в Европейском парламенте, где они, как ожидается, останутся ведущей силой после европейских выборов.

СМИ ранее писали, что Урсуле фон дер Ляйен может не хватить голосов, чтобы во второй раз занять эту должность, ведь новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте.

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