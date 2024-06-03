Politico: Фон дер Ляєн може не вистачити голосів, щоб вдруге очолити Єврокомісію

Чинній президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн може не вистачити голосів для того, щоб вдруге обійняти цю посаду, через те, що потенційно новий склад Європейського парламенту після виборів може бути більш ворожим до неї.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Для призначення фон дер Ляєн спочатку необхідно заручитися підтримкою кваліфікованої більшості з 27 лідерів ЄС за столом Європейської ради під час післявиборчої зустрічі наприкінці червня.

Після цього вона повинна отримати щонайменше 361 голос від 720 членів Європейського парламенту, щоб підтвердити вибір лідерів під час таємного голосування в парламенті.

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Опитування показують, що Європейська народна партія (ЄНП), яку представляє фон дер Ляєн, буде найбільшою фракцією в парламенті після виборів із 170 місцями. Щоб отримати більшість, фон дер Ляєн потрібно буде запропонувати якісь вигоди іншим великим центристським групам – соціалістам і лібералам.

Згідно з прогнозами Politico, якщо їй вдасться заручитися підтримкою ліберальної групи "Оновити Європу", а також соціалістів і демократів, фон дер Ляєн отримає близько 390 місць.

Це дозволило б їй подолати 361-місний бар'єр, але експерти та політичні інсайдери попереджають, що навіть якщо лідери партій накажуть їм підтримати фон дер Ляйєн, цілком ймовірно, що понад 10 відсотків депутатів у кожній з цих груп або виступатимуть проти неї, або утримаються у вирішальний день.

10-відсоткова втрата голосів призведе до того, що загальна кількість прихильників фон дер Ляєн зменшиться до 351, що на 10 голосів менше від мінімально необхідної кількості голосів.

Однак деякі співрозмовники видання припускають, що кількість депутатів, які відмовляться підтримати фон дер Ляєн, може скласти більше ніж 10%. Під час попередніх голосувань кількість євродепутатів, які порушують партійну лінію, становила від 13 до 28%.

У 2019 році фон дер Ляєн здобула більшість у дев'ять голосів завдяки підтримці ЄНП, "Оновити Європу" та соціал-демократів. Вона також отримала кілька голосів від партії "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та польської консервативної партії "Право і справедливість" (PiS).

Цього разу вона не зможе отримати підтримку цих двох політсил. Вона жорстко критикувала "Право і справедливість" і "Фідес" за їхні недоліки у сфері верховенства права.

Що стосується соціалістів і лібералів, то все більше їхніх депутатів Європарламенту можуть "завалити" фон дер Ляєн цього року, оскільки вони стурбовані тим, що вона готова розглянути можливість союзу з ультраправою прем'єр-міністеркою Італії Джорджо Мелоні. Вони також звинувачують її у послабленні "зеленої" політики ЄС.

Крім того, є сигнали, що кількість депутатів у лавах ЄНП, які не підтримають Фон дер Ляєн, може бути напрочуд великою.

Видання зазначає, що підтримка Мелоні матиме вирішальне значення для номінації Фон дер Ляєн в Єврораді, але її цінність менш очевидна в парламенті, де її партія "Брати Італії" може отримати лише близько 23 місць.

Ці 23 голоси майже напевно будуть переважені втратою голосів соціалістів, багато з яких, особливо в Соціал-демократичній партії Німеччини Шольца, налаштовані проти Фон дер Ляєн через її зв'язок з Мелоні.

Соціалісти і демократи (СДПН), "Оновлення" і "Зелені" заявили, що не підтримають переобрання фон дер Ляєн, якщо вона укладе будь-яку угоду з праворадикальними союзниками Мелоні в парламенті.

Якщо фон дер Ляєн відмовиться від надії отримати підтримку від групи "Європейські консерватори та реформісти" (ЄКР), їй знадобиться підтримка не лише від "Відродження" та "Соціалістів і демократів", але й від "Зелених", щоб компенсувати нестачу голосів. З урахуванням Зелених, прогнозована база підтримки фон дер Ляєн становитиме 432 голоси – більш ніж достатньо для подолання прохідного бар'єра.

У розмові з Politico депутат від німецьких "зелених" Даніель Фройнд зазначив, що "зелені" тісно співпрацювали з фон дер Ляєн протягом усього терміну її перебування при владі і все ще можуть запропонувати підтримку для її переобрання, хоча така підтримка буде надана в обмін на "список вимог".

Серед таких вимог, зокрема, називають продовження "Зеленого курсу", однак це може бути неприйнятним для деяких консерваторів, які виступали проти ключових аспектів "Зеленого курсу", а саме проти поступової відмови від двигуна внутрішнього згоряння і закону про відновлення природи.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон почав переговори з іншими лідерами Європейського Союзу про пошук нового кандидата на посаду голови Європейської комісії, яку нині обіймає Урсула фон дер Ляєн.

Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явним фаворитом на цю посаду, оскільки є головним кандидатом від Європейської народної партії – блоку, який, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті на виборах у червні, а отже, матиме право номінувати кандидата на одну з ключових посад у ЄС.

Про те, як проходять та що визначають вибори до Європарламенту, читайте у статті "Як готують зміну влади у ЄС".