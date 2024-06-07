В уряді Польщі заявили, що опозиція "викрала" учнів для свого мітингу

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що колишня партія влади "Право і справедливість" привезла учнів однієї зі шкіл на свій передвиборчий захід без дозволу батьків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Новацька заявила, що під час політичного заходу "ПіС" 28 травня в місті Цехановець на сході Польщі були присутні 50 неповнолітніх учнів двох класів місцевої гімназії та професійно-технічного комплексу.

Вона додала, що дітей запросили в автобус без будь-яких домовленостей та без згоди батьків, і привезли на захід за участю колишніх урядовців "ПіС" та трьох кандидатів від цієї партії до Європарламенту.

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"З погляду батьків, які повідомили нам про цей випадок, діти були фактично викрадені", – підкреслила польська міністерка.

Агнешка Кроко-Янчило, яка очолює департамент освіти в Підляському воєводстві, призначила термінову перевірку в школі, яка встановила порушення закону про вибори й шкільний розпорядок.

У "Праві і справедливості" поки не реагували на заяви чинного уряду Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пов'язана з "ПіС" компанія у 2023 році виграла тендер на закупівлю електрогенераторів для України, які натомість роздали пожежникам у межах передвиборчої кампанії.

Минулого року журналісти з'ясували, що "Право і справедливість" розробляла передвиборчу кампанію під впливом радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана, яких найняла влітку, намагаючись утримати владу після восьми років.