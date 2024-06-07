В правительстве Польши заявили, что оппозиция "похитила" учеников для своего митинга

Министр образования Польши Барбара Новацкая заявила, что бывшая партия власти "Право и справедливость" привезла учеников одной из школ на свое предвыборное мероприятие без разрешения родителей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Новацкая заявила, что во время политического мероприятия "ПиС" 28 мая в городе Цехановец на востоке Польши присутствовали 50 несовершеннолетних учеников двух классов местной гимназии и профессионально-технического комплекса.

Она добавила, что детей пригласили в автобус без каких-либо договоренностей и без согласия родителей, и привезли на мероприятие с участием бывших чиновников "ПиС" и трех кандидатов от этой партии в Европарламент.

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"С точки зрения родителей, которые сообщили нам об этом случае, дети были фактически похищены", – подчеркнула польский министр.

Агнешка Кроко-Янчило, возглавляющая департамент образования в Подляском воеводстве, назначила срочную проверку в школе, которая установила нарушения закона о выборах и школьный распорядок.

В "Праве и справедливости" пока не реагировали на заявления действующего правительства Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что связанная с "ПиС" компания в 2023 году выиграла тендер на закупку электрогенераторов для Украины, которые взамен раздали пожарным в рамках предвыборной кампании.

В прошлом году журналисты выяснили, что "Право и справедливость" разрабатывала предвыборную кампанию под влиянием советников премьера Венгрии Виктора Орбана, которых наняла летом, пытаясь удержать власть после восьми лет.