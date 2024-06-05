ЗМІ: Депутат "ПіС" роздав пожежникам генератори, які начебто призначались Україні

Пов'язана з колишньою польською партією влади "Право і справедливість" компанія у 2023 році виграла тендер на закупівлю електрогенераторів для України, які натомість роздали пожежникам у межах передвиборчої кампанії "ПіС".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в розслідуванні Onet.

Розслідування стосується івент-агентства StoPro, яке належить поляку Домініку Басіору. У 2019 році воно працювало над виборчою кампанією колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, а пізніше виконувало замовлення державних компаній, зокрема KGHM, PKP та Orlen.

Як з'ясувало Центральне антикорупційне бюро Польщі в межах спецоперації "Джек", у 2023 році StoPro виграло тендер на закупівлю електрогенераторів для Державного агентства стратегічних резервів на суму 92 мільйони злотих, які потім мали бути поставлені в Україну.

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Тоді агентство очолював Міхал Кучмеровський, який згодом балотувався в парламент від "Права і справедливості".

Слідчі антикорупційного відомства Польщі прослухали розмови Басіора та довіреної особи Кучмеровського – Павела Пьотржака, з яких випливає, що генератори так і не потрапити в Україну, а були роздані польським пожежникам у межах передвиборчої кампанії.

Приміром, 8 листопада 2023 Пьотржак у розмові з невідомим чоловіком визнав, що польські пожежники отримали генератори, і "вони взагалі не їздили в Україну, тільки в обґрунтуванні написали, що це для майбутніх, наприклад, містечок біженців".

До того ж, до самого Басіора не раз телефонували пожежники, нарікаючи на якість закуплених генераторів, з яких "валить дим".

Власник StoPro в розмові з Onet підтвердив, що його компанія виконувала контракт на закупівлю і постачання електрогенераторів для Державного агентства стратегічних резервів, але категорично заперечив, що був причетний до передвиборчої кампанії будь-якого з політиків "ПіС" минулого року.

Сам Кучмеровський сказав Onet, що "не роздавав генератори" в межах кампанії, а генератори призначались для польських пожежних бригад, які самостійно пожертвували своє обладнання українцям на початку повномасштабного вторгнення.

Минулого року журналісти з'ясували, що "Право і справедливість" розробляла передвиборну кампанію під впливом радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана, яких найняла влітку, намагаючись утримати владу після восьми років.