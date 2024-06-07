Швеція вперше після вступу до НАТО патрулюватиме повітряний простір країн Балтії

Швеція, яка три місяці тому стала членом Північноатлантичного альянсу, візьме участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії.

Про це повідомив у п'ятницю прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Він не уточнив, коли саме Швеція заступить на патрулювання.

"Швеція сповнена рішучості бути активним членом НАТО з першого дня", – заявив Крістерссон після зустрічі з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом на військовій базі під Стокгольмом.

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У повідомленні шведського уряду сказано, що Швеція робить наступний крок в інтеграції до НАТО, надавши шведські літаки для спостереження за повітряним простором НАТО.

"Уряд доручив Збройним силам здійснювати діяльність в рамках програми НАТО з патрулювання повітряного простору, яка є реагуванням НАТО на інциденти і має на меті діяти як стримуючий фактор і зберігати цілісність повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Країни НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору Латвії, Литви та Естонії в порядку ротації з березня 2004 року, коли країни Балтії були прийняті в альянс. З 2004 року патрулювання ведеться з Шауляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі триває ремонт, опорна місія базується в латвійському Ліелварді.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас запросив Швецію розмістити свої винищувачі для здійснення місії повітряної поліції НАТО у Литві.