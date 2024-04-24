У Литві закликали Швецію долучитися до патрулювання повітряного простору країни

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас запросив Швецію розмістити свої винищувачі для здійснення місії повітряної поліції НАТО у Литві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони Литви.

На зустрічі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном та міністром цивільної оборони Карлом-Оскаром Боліном Кащюнас заявив про прагнення Вільнюса зробити ротаційну модель протиповітряної оборони (ППО) постійною діяльністю НАТО.

"У липні Нідерланди розмістять свої системи ППО Patriot у Литві, і це добрий початок для реалізації ротаційної моделі", – зазначив він, попросивши Стокгольм також розглянути таку можливість.

Вони також обговорили можливу активізацію співпраці між оборонно-промисловими комплексами двох країн, зростаючу потребу в зброї та боєприпасах в Європі, допомогу Україні та безпекові виклики в регіоні, йдеться в пресрелізі.

Кащюнас заявив, що Вільнюс прагне інвестувати у свою оборону, вчитися з уроків війни РФ против України, а також приділяти більше уваги новим технологіям, зокрема безпілотникам чи обладнанню для боротьби з дронами.

Він зазначив, що Швеція, як країна балтійського регіону та новий член НАТО, є надзвичайно важливою для оборонної архітектури Альянсу та його сусідів.

"Операції в Балтійському морі будуть дуже важливі для захисту наших морських портів, забезпечення посилення через морські лінії, придушення можливостей (РФ) у Калінінграді", – вказав міністр, підкресливши, що Стокгольм має великий досвід та знання у сфері військово-морських сил й берегової оборони.

Раніше повідомляли, що в уряді Литви думають над тим, щоб змінити план оборонних закупівель та пріоритетно придбати системи протиповітряної оборони, відклавши закупівлю бронетехніки.

Також в уряді Литви хочуть створити спеціальний фонд для фінансування оборони.

Нагадаємо, на початку квітня до Литви прибули перші військові німецької бригади, яка буде розміщуватися там на постійній основі.