Швеция впервые после вступления в НАТО будет патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Швеция, которая три месяца назад стала членом Североатлантического альянса, примет участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Он не уточнил, когда именно Швеция заступит на патрулирование.

"Швеция полна решимости быть активным членом НАТО с первого дня", – заявил Кристерссон после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом на военной базе под Стокгольмом.

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В сообщении шведского правительства сказано, что Швеция делает следующий шаг в интеграции в НАТО, предоставив шведские самолеты для наблюдения за воздушным пространством НАТО.

"Правительство поручило Вооруженным силам осуществлять деятельность в рамках программы НАТО по патрулированию воздушного пространства, которая является реагированием НАТО на инциденты и имеет целью действовать как сдерживающий фактор и сохранять целостность воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с Шауляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари продолжается ремонт, опорная миссия базируется в латвийском Лиелварде.

Напомним, в апреле министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пригласил Швецию разместить свои истребители для осуществления миссии воздушной полиции НАТО в Литве.