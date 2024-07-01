Верховний суд США частково став на бік Трампа у справі про штурм Капітолія

Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це рішення, ймовірно, ще більше затягне судовий процес за звинуваченнями у підриві федеральних виборів, що розглядають проти експрезидента та майбутнього кандидата в очільники Білого дому від республіканців.

Рішенням шести суддів проти трьох суд постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно.

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"Президент не користується імунітетом за свої неофіційні дії, і не все, що робить президент, є офіційним", – заявив голова Верховного суду Джон Робертс.

Команда Трампа просувала теорію "абсолютного імунітету", згідно з якою експрезиденти навіть після завершення повноважень не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, які вони вчинили під час перебування на посаді. Натомість єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент у Конгресі.

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія на початку січня відхилив аргументи експрезидента.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.

Водночас журі присяжних 30 травня 2024 року визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки. Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп обіцяв оскаржити вирок.