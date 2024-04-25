Верховний суд США може частково стати на бік Трампа у справі про штурм Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп може отримати принаймні часткову перемогу у Верховному суді, який вирішує, чи має він імунітет від судового переслідування за роль у подіях 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Верховний суд США 25 квітня заслухав понад дві години усних дебатів довкола питання президентського імунітету Трампа у зв’язку із штурмом Капітолія. Міністерство юстиції минулого року висунуло йому федеральні кримінальні звинувачення у справі.

Команда Трампа просуває теорію "абсолютного імунітету", згідно з якою експрезиденти навіть після завершення повноважень не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії, які вони вчинили під час перебування на посаді. Натомість єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент у Конгресі.

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Федеральний апеляційний суд округу Колумбія на початку січня відхилив аргументи експрезидента.

Кілька консервативних суддів Верховного суду, зокрема призначений Трампом Бретт Кавано, наполягали, що колишні президенти США не можуть переслідуватися за офіційні дії, а позиція Мін’юсту США означає, що кожен новий президент може фактично переслідувати попередника.

Водночас голова Верховного суду США Джон Робертс і суддя Емі Коні Барретт – також призначене Трампом – не погодилися з аргументами експрезидента.

Видання вважає найімовірнішим результатом те, що Верховний суд США може знову повернути справу до судів нижчих інстанцій. Для Трампа це стане перемогою, оскільки затягне розгляд звинувачень щодо подій 6 січня аж до президентських виборів.

Нагадаємо, на початку серпня спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.

Розгляд федеральної справи стосовно штурму Капітолія, в якій фігурує Трамп, мав початись 4 березня 2024 року – в розпал передвиборчої кампанії. Але через апеляції та клопотання захисту експрезидента суддя Таня Чуткан відклала її на невизначений термін.