Ексрадник Трампа почав відбувати тюремний строк за неповагу до Конгресу

Давній соратник експрезидента Дональда Трампа Стівен Беннон прибув до в'язниці до 1 липня для відбування свого покарання за неповагу до Конгресу – ув'язнення строком на чотири місяці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Беннон прибув до Федеральної виправної установи в Денбері, штат Коннектикут, близько полудня і був офіційно взятий під федеральну опіку, повідомило Бюро в'язниць.

Виступаючи перед журналістами, Беннон назвав себе "політичним в'язнем", сказав, що колишній президент Дональд Трамп "дуже підтримує" його, і розкритикував демократів, включаючи генерального прокурора Мерріка Гарланда.

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"Я пишаюся тим, що потрапив до в'язниці", – сказав Беннон, додавши, що він "протистоїть корумпованому Мін'юсту Гарланда".

Незадовго до того, як він прибув здаватися, невелика група прихильників, серед яких була Марджорі Тейлор Грін, республіканка з Джорджії, зібралася на узбіччі дороги біля в'язниці.

Нагадаємо, окружний суддя Вашингтона Карл Ніколс задовольнив запит Міністерства юстиції США про початок тюремного ув'язнення Беннона після того, як у травні колегія з трьох суддів федерального апеляційного суду підтвердила його звинувачення.

Стівена Беннона у липні 2022 року визнали винним за двома пунктами звинувачення в неповазі до Конгресу США через відмову свідчити перед комітетом, який розслідував події штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

У жовтні того року суд присудив Беннону чотири місяці позбавлення волі.

Стів Беннон був радником Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року, а потім працював головним стратегом Білого дому у 2017 році. Після звільнення з Білого дому Беннон працював над згуртуванням правих сил у Європі.