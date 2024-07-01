Экс-советник Трампа начал отбывать тюремный срок за неуважение к Конгрессу

Давний соратник экс-президента Дональда Трампа Стивен Бэннон прибыл в тюрьму до 1 июля для отбывания своего наказания за неуважение к Конгрессу – заключение сроком на четыре месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Бэннон прибыл в Федеральное исправительное учреждение в Денбери, штат Коннектикут, около полудня и был официально взят под федеральную опеку, сообщило Бюро тюрем.

Выступая перед журналистами, Бэннон назвал себя "политическим заключенным", сказал, что бывший президент Дональд Трамп "очень поддерживает" его, и раскритиковал демократов, включая генерального прокурора Меррика Гарланда.

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"Я горжусь тем, что попал в тюрьму", – сказал Бэннон, добавив, что он "противостоит коррумпированному Минюсту Гарланда".

Незадолго до того, как он прибыл сдаваться, небольшая группа сторонников, среди которых была Марджори Тейлор Грин, республиканка из Джорджии, собралась на обочине дороги возле тюрьмы.

Напомним, окружной судья Вашингтона Карл Николс удовлетворил запрос Министерства юстиции США о начале тюремного заключения Бэннона после того, как в мае коллегия из трех судей федерального апелляционного суда подтвердила его обвинения.

Стивена Бэннона в июле 2022 года признали виновным по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу США из-за отказа свидетельствовать перед комитетом, который расследовал события штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В октябре того года суд приговорил Бэннона к четырем месяцам лишения свободы.

Стив Бэннон был советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года, а затем работал главным стратегом Белого дома в 2017 году. После увольнения из Белого дома Бэннон работал над сплочением правых сил в Европе.